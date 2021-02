Koninklijke familie Dubai ontkent gijzeling prinses Latifa: ‘Ze wordt thuis verzorgd’

“Ze wordt steeds beter en we hebben hoop dat ze wanneer de tijd rijp is, terugkeert in het publieke leven”, luidt de verklaring van het hof. “In reactie op alle berichten in de media over Latifa willen we iedereen die bezorgd was om haar welzijn bedanken, hoewel de verhalen absoluut niet laten zien hoe de situatie werkelijk is.”