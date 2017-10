Koninklijke familie viert herfstvakantie op Argentijnse ranch

ADE Amsterdam maakt zich op voor 375.000 Dance Event bezoekers

13:59 Amsterdam Dance Event, de 22e editie al, werd gisteren officieel geopend, maar is vandaag écht begonnen. Amsterdam verwacht meer dan 375.000 bezoekers, die ruim 160 verschillende locaties zullen aandoen. In de stad is van hele grote drukte nog geen sprake, behalve dan misschien bij de Martin Garrix-fanshop.