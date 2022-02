Kontenlikken, platte grappen en intimidatie: ‘Televisie geen veilige omgeving’

Metoo Bedrijfsle­ven in de stress na schandalen bij The Voice en Ajax

Werkgevers zijn door de schandalen bij The Voice of Holland en Ajax massaal in de stress geschoten. Adviesbureaus zien ‘een run’ op opleidingen voor vertrouwenspersonen, op trainingen over omgangsvormen, en expertise over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

10 februari