Koolhoven breekt lans voor vergeten Nederlandse filmklassiekers

Koolhoven maakte zich de afgelopen week, na het overlijden van Van der Heyde, heel druk op Twitter over het feit dat zijn grootste succesflm nooit een mooie release op dvd of blu-ray heeft gekregen. De film kan op dit moment zelfs op geen enkele manier legaal worden gezien.



Voor Help! De Dokter verzuipt kochten in 1974 meer dan een miljoen Nederlanders een bioscoopkaartje. ,,De opening is fantastisch, de muziek van Van Otterloo is top”, prees Koolhoven Help! De Dokter verzuipt. ,,Sommige performances zijn zo goed! Leen Jongewaard is geniaal in een paar scènes. Piet Bambergen is zó goed dat hij wel de meest onderschatte en ondergebruikte Nederlandse acteur ooit moet zijn. Nederland gaat zo idioot slecht met haar klassiekers om.” Ook Martine Bijl was in de film te zien.



De regisseur merkte zelfs op dat de Nederlandse speelfilms die Oscars hebben gewonnen, zoals De Aanslag, Karakter en Antonia, op dit moment nergens legaal te krijgen zijn.



Bij de vertoning van Help! De Dokter verzuipt op 15 oktober zullen producenten Henk Bos en Jan Dorresteijn aanwezig zijn. De kaartverkoop voor de Dutch Nostalgia Night begint online op 19 augustus.