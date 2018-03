Kort geding tegen Gordon van de baan

In het boek vertelt Gordon onder meer dat hij vermoedt dat niet alleen hij, maar ook zijn broer en zussen in hun jeugd zijn misbruikt. Johnny stoorde zich vooral over de passages over zijn ouders, die volgens hem niet kloppen en kwetsend zijn.



Gordons oudste zus Marja heeft haar broers bij elkaar gebracht en ze zijn er samen uit gekomen. Dat vertelt de presentator aan RTL Boulevard. ,,Het boek heeft heel veel stof doen opwaaien en ik heb me eigenlijk niet gerealiseerd dat het zoveel impact zou hebben, ook voor de rest van mijn broers en zusjes, en dat heb ik nooit zo bedoeld", verklaart hij. ,,Ik ben blij dat ik mijn broer weer terug heb." Broer Johnny, die het boek eerder 'een groot fantasieverhaal' noemde, reageert instemmend. ,,Zonder kort geding", voegt hij eraan toe.



Eerder werd al bekend dat Gordon enkele passages in zijn boek op verzoek van zijn zus Lydia aanpast en liet radio- en televisiemaker Erik de Zwart weten Gordon gevraagd te hebben een passage uit zijn boek te rectificeren. Daarin staat dat De Zwart eind jaren tachtig invloed had op de uitslag van het programma Sterrenjacht. Ook dat deel van de biografie is aangepast.