Kort geding van Famke Louise tegen Roddelpraat dient vanmiddag

De zangeres liet in januari weten van plan te zijn stappen te ondernemen nadat presentator Dennis Schouten in een uitzending een nooit uitgebracht nummer van haar had gedeeld. Hierin haalt Famke Louise uit naar haar voormalige manager Ali B en kan er volgens Schouten uit het lied worden opgemaakt dat de zangeres door de rapper was misbruikt.

Het nummer dat in Roddelpraat te horen was had Famke Louise voor zichzelf opgenomen nadat ze had gebroken met haar manager, vertelde ze eerder in een video op Instagram. Ze was boos en wilde dingen van zich afschrijven. Daarna is het volgens haar ook weer goedgekomen met Ali B. Ook zegt ze dat er nooit iets is voorgevallen tussen haar en de rapper, die door oud-kandidaten van The Voice of Holland wel wordt beschuldigd van seksueel wangedrag.

Famke Louise hoopt het in de rechtbank voor elkaar te krijgen dat de desbetreffende aflevering van Roddelpraat offline wordt gehaald, aldus haar advocaat Patty de Leeuwe. Ook wil de zangeres een rectificatie. Dennis Schouten, een van de presentatoren van het YouTubekanaal, ziet de zaak met vertrouwen tegemoet. ,,Dat zegt onze advocaat ook”, zegt Schouten. ,,Ik kreeg het nummer al in september toegespeeld, maar besloot het toen nog niet te publiceren. Maar na de uitzending van Boos, waarin Ali B beschuldigd werd, vond ik het wel relevant. Het heeft gewoon nieuwswaarde.”

Hij is niet onder de indruk van de eis van de zangeres. ,,Die video is van eind januari en dan kom je nu pas met een kort geding, waarover de rechter waarschijnlijk pas over twee weken uitspraak doet. Dan zit je een week of zeven later. Dan kun je die video wel offline halen, maar iedereen heeft ‘m al gezien of er een kopie van gemaakt.”

