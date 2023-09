Korte broek of rok? Máxima pakt het bij een hittegolf anders en slimmer aan

interview Kim-Lian van der Meij presen­teert Zin in morgen: ‘Spiritua­li­teit is niet meer zo hocus pocus als vroeger’

Van buiten slapen onder de sterren tot een zogenoemde krachthartceremonie: er zijn tegenwoordig tal van manieren om op zoek te gaan naar de zin van het leven. In het programma Zin in morgen, duiken presentatoren Thomas Cammaert, Sosha Duysker en Kim-Lian van der Meij in de wondere wereld van spiritualiteit. In gesprek met Van der Meij. ,,Hoe vaker je dingen laat zien, hoe gewoner het wordt.”