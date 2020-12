Kostenpost na kostenpost tergt Jean Paul en Rosalie in Ik vertrek: ‘We gaan maar Lotto spelen’

Jean Paul en Rosalie zijn echte avonturiers: de twee woonden al eerder in het buitenland, maar belandden uiteindelijk in Castricum. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en toen het flinke stuk grond in Umbrië op hun pad kwam, besloot het stel de gok te nemen en te emigreren. Waar Jean Paul en Rosalie ontzettend veel zin hadden om in Italië een nieuw leven op te bouwen, zat dat voor Rosalies zoon Aras iets anders in elkaar. ,,50 procent leuk, 50 procent niet echt leuk”, vertelde hij voor de camera. Isabella, het 2-jarige dochtertje van het koppel, vond het allemaal wel prima.



Het stel kocht een oude boerenwoning van 300.000 euro met een lap grond, waar ze een kleinschalig en kindvriendelijk optrekje voor toeristen van wilden maken. Uiteraard met luxe appartementen, safari-tenten en een zwembad. Met een bouwbudget van 35.000 euro voorzagen Jean Paul en Rosalie aanvankelijk geen problemen, maar tijdens een grondige check van het huis werd al snel duidelijk dat ze diep in de buidel moesten tasten om alles onder handen te kunnen nemen.



Het zat Jean Paul en Rosalie sowieso al niet mee, want de overdracht van de woning werd met anderhalve maand uitgesteld. En dus waren ze genoodzaakt om een appartement te huren. Nog meer extra kosten voor het gezin. Toen de loodgieter ook nog aankondigde dat er voor ruim 10.000 euro een nieuwe installatie moest komen in het huis, zakte bij Jean Paul en Rosalie de moed in de schoenen. ,,Dit was een dingetje waar je niet vanuit gaat, omdat we bij de vorige eigenaresse hebben uitgezocht of alles oké was.” Dat was nog niet alles: ook de elektrische installatie en de gasinstallatie moesten vervangen worden. ,,Dit wordt ook zo’n 5 of 6000 euro. We gaan wel weer lotto spelen, ofzo”, reageerde Jean Paul gefrustreerd.