Kourtney Kardashian niet opnieuw zwanger: zijn gevolgen van ivf

Kourtney Kardashian is niet zwanger van haar vierde kind. Dat liet de 43-jarige realityster weten nadat een fan hier op sociale media naar had gevraagd.

,,De gevolgen van ivf”, reageerde Kardashian op de vraag van een fan of ze zwanger is. ,,Ik reageer alleen op deze reactie omdat ik het belangrijk vind dat mensen weten hoe ivf het lichaam van vrouwen beïnvloedt en er niet vaak over gesproken wordt.” Daar voegde ze nog aan toe: ,,En vragen we vrouwen nog steeds of ze zwanger zijn?”

Ook in augustus en december 2021 moest Kardashian, die is getrouwd met Travis Barker, geruchten over een eventuele zwangerschap de kop indrukken. Het stel is altijd erg open geweest over de wens hun familie verder uit te breiden.

Kardashian was tien jaar samen met Scott Disick, met wie ze zoons Mason en Reign en dochter Penelope heeft. Barker heeft twee kinderen met zijn ex-vrouw Shanna Moakler, Landon en Alabama.

