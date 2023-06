Kovacs annuleert clip met Rammstein-zanger na beschuldigingen

Sharon Kovacs, zoals de 33-jarige zangeres voluit heet, zou afgelopen week de videoclip uitbrengen van het nummer Child of sin . Nadat Lindemann in opspraak raakte besloot de zangeres dit niet door te zetten, zo vertelt ze aan De Telegraaf .

,,Tegen mij is hij altijd erg respectvol geweest”, zegt de zangeres over haar samenwerking met de zanger. ,,Maar mijn hart gaat uit naar iedereen die seksueel misbruik heeft meegemaakt.”

Therapie

De zangeres had de clip eerder dit jaar al uitgesteld vanwege trauma’s en verslavingen. De zangeres liet zich niet lang na de release van het nummer zeven weken opnemen in een afkickkliniek in Zuid-Afrika, waardoor het nummer promoten lastig was. ,,In Zuid-Afrika heb ik therapie gekregen en nu drink ik niet meer en blow ik al twee maanden niet meer.”