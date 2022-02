KPN haalt digitaal NPO-cultuurkanaal uit basispakket

Volgens KPN was het kanaal vanaf december 2020 opengesteld voor alle abonnees, mede vanwege de coronalockdowns, maar moet er nu weer extra worden betaald voor de NPO-dienst.

Om de zwaar getroffen cultuursector te steunen werden er lange tijd meer cultuurprogramma’s gemaakt voor het digitale themakanaal. Zo waren er opnames van nieuwe voorstellingen en concerten te zien, omdat deze niet in theaters bezocht konden worden. ,,We hebben er eigenlijk een vierde publieke zender bij”, stelde voormalig NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman eerder.

Een woordvoerder van de NPO laat weten dat KPN wel is verzocht de extra dienst onbetaald te blijven aanbieden. ,,Maar aanbieders zijn wettelijk alleen verplicht NPO 1, NPO 2 en NPO 3 door te geven”, legt hij uit. ,,Zij mogen zelf bepalen wat zij doen met de digitale themakanalen die wij verder aanbieden.” Kabelaars betalen NPO een standaardbedrag per abonnee voor dit aanbod.

Cultuurkanaal NPO 2 Extra is sowieso online te zien via de website NPO Start en via de NPO-app.