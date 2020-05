Kraftwerk-oprichter Florian Schneider (73) overleden

Schneider richtte Kraftwerk in 1970 op met Ralf Hütter. De Duitse band is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van elektronische muziek, zoals house en techno. In 1974 brak Kraftwerk echt door met het legendarische Autobahn, dat ook een hit werd in Nederland.



Schneider maakte sinds 2008 al geen deel meer uit van Kraftwerk. Hij verliet de band na bijna 40 jaar. Diverse geruchten over zijn vertrek gaan de ronde, zo wordt een ruzie tussen Schneider en Hütter genoemd over het wel of niet uitbrengen van een nieuw album.



In 2014 werd Kraftwerk onderscheiden met een Grammy voor het gehele oeuvre. Een jaar later werd Autobahn toegevoegd aan de Grammy Hall of Fame en stond de band acht avonden achter elkaar in een uitverkocht Paradiso.



Schneider leefde de afgelopen jaren een teruggetrokken bestaan. Hij hield zich nog wel bezig met muziek. In 2014 verzorgde hij de muziek voor een show van het Nederlandse modemerk G Star Raw.