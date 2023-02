Krezip-drummer Bram valt in bij U2: 'Grote schoenen om te vullen, maar ik kan niet wachten!'

U2 kondigde de shows in de Amerikaanse gokstad aan en maakte daarnaast bekend dat Van den Berg invalt voor drummer Larry Mullen Jr. Die liet eerder al weten dat hij een operatie moest ondergaan en daardoor tijdelijk uit de running zou zijn. Het is niet duidelijk waaraan hij is geopereerd.

‘Erg enthousiast over deze kans om samen met Bono, The Edge en Adam op het podium in Las Vegas te staan’, schrijft Van den Berg zelf over zijn avontuur op Instagram. ‘Het zijn grote schoenen om te vullen, maar Larry en de band hebben me zo gesteund, ik kan niet wachten!’

De band zegt te moeten wennen aan spelen zonder Larry, maar heet Van den Berg van harte welkom. De groep noemt hem een ‘kracht op zich’. Het is niet duidelijk hoe U2 bij de Nederlandse drummer terecht is gekomen.

Tekst gaat verder na de foto.

Volledig scherm Bram van den Berg (tweede van rechts) met Krezip. © Brunopress

Uit Krezip

Door zijn tijdelijke job heeft Van den Berg een volle agenda en moet hij tijdelijk uit Krezip stappen. ‘We gaan hem de komende tijd verschrikkelijk missen’, schrijft de band maandag op Instagram. De groep is wel ‘ongelofelijk trots’ op Van den Berg. ‘Dat een legendarische band als U2, bovendien een van Brams favoriete bands, nu op zijn pad is gekomen, is niet te bevatten! En ook weer wel, want wij weten natuurlijk al lang hoe goed hij is!’

Krezip gunt de drummer ‘dit gigantische avontuur als geen ander, wetende dat ‘ie over een tijdje ook weer bij ons terugkeert’. De band heeft inmiddels zelf ook een vervanger gevonden. Bram Hakkens drumt bij Krezip tijdens de aankomende clubtour en festivals.

Krezip maakte begin dit jaar bekend een nieuw album uit te brengen. Any day now verschijnt op 7 april. Op 27 februari is al een voorproefje te beluisteren, dan komt de single In the water uit. Any day now is de opvolger van het succesvolle en gouden Sweet high uit 2019, dat de comeback van de band uit Tilburg markeerde na een onderbreking van tien jaar.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: