Kritiek op extra steun na afgelaste festivals: ‘Een doekje voor het bloeden’

Het kabinet trekt 135 miljoen euro extra uit voor steun aan de evenementensector. Organisatoren kunnen een groter deel van hun gemaakte kosten vergoed krijgen en de termijn om een aanvraag in te dienen wordt uitgebreid. Dat gebeurt omdat de coronamaatregelen afgelopen weekend onverwacht weer aangescherpt werden. De sector had om extra steun gevraagd. Festivalorganisator ID&T is blij met de extra steun, maar ‘het voelt als een doekje voor het bloeden’, zo laat de organisatie weten.

Het kabinet had eerder besloten dat meerdaagse evenementen vanaf 30 juni onder voorwaarden weer mochten doorgaan zonder maximale bezoekersaantallen of regels rond afstand. Vrijdag kwam het kabinet daar vanwege de explosieve toename van het aantal positieve coronatests op terug. Dat is ‘een grote klap en ‘ontzettend zuur’, aldus het ministerie. Daarom wordt de garantieregeling op een aantal punten uitgebreid. Naar een regeling voor poppodia, die ook zijn getroffen door de aangescherpte maatregelen, wordt nog gekeken.

Waar organisatoren aanvankelijk maximaal 80 procent van hun gemaakte kosten vergoed kunnen krijgen, wordt dat 100 procent. Verder vallen voortaan ook artiesten van buiten de Europese Unie onder de regeling.

‘Dit was hard nodig’

Quote Het is een hard gelag voor veel onderne­mers in de sector die juist met de fieldlabs hadden bewezen dit te kunnen VNO-NCW en MKB-Nederland. Vanuit het bedrijfsleven wordt positief gereageerd. ,,Dit was hard nodig”, stellen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. ,,Wie durft anders überhaupt nog een evenement te organiseren. Het is sowieso een hard gelag voor veel ondernemers in de sector die juist met de fieldlabs hadden bewezen dit te kunnen en nu weer met veel onzekerheid worden geconfronteerd hoe het na 13 augustus verdergaat.” De ondernemersorganisaties willen daarom ook dat de versobering van de NOW-coronasteun in het derde kwartaal niet wordt doorgezet en dat ook nog eens goed naar de TVL-regeling wordt gekeken.



Op 13 augustus wordt duidelijk of evenementen alweer mogelijk gemaakt worden. Vanwege die onzekerheid kunnen ook organisatoren van evenementen in de drie weken na die datum aanspraak maken op de regeling. Dit is onder meer van belang voor de organisatoren van Lowlands. Dat driedaagse festival begint op 20 augustus.

Reactie Lowlands

Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg vindt de extra steunmaatregelen van het kabinet voor de evenementensector niet voldoende. Hij noemt het extra geld een ‘stap in de goede richting’. Maar, hoewel de gemaakte kosten nu grotendeels zijn afgedekt, ‘is de praktijk dat je zelf toch nog met enorme kosten blijft zitten, zoals bij iedere verzekering’, aldus Van Eerdenburg.

Van Eerdenburg wil nog steeds meer duidelijkheid of evenementen na half augustus kunnen doorgaan. De huidige maatregelen, waarbij meerdaagse evenementen niet door mogen gaan, gelden tot 14 augustus. Lowlands is dit jaar van 20 tot en met 22 augustus, wat betekent dat de organisatie van het festival in Biddinghuizen minder dan een week van tevoren duidelijkheid krijgt.

Niet meer houdbaar

Festivalorganisator ID&T is blij met de extra coronasteun vanuit het kabinet, maar heeft ook kritiek, zo laat de organisatie weten aan het ANP. ,,We zijn blij dat de overheid inziet dat een internationaal toonaangevende branche zonder 100 procent steun ten dode is opgeschreven. Dit voelt echter als een doekje voor het bloeden, het aan- en uitzetten van de branche is funest voor onze gehele keten van leverancier, artiesten, locaties”, aldus de zegsvrouw van ID&T.

,,Tot slot, een maatschappelijk punt: we hopen dat de overheid inziet dat de huidige situatie voor jonge mensen niet meer houdbaar is en we doen een oproep deze belangrijke groep binnen de samenleving ruimte te geven om zichzelf te kunnen ontwikkelen zoals dat ook met de generaties daarvoor is gebeurd. Wat ons betreft kan dat door professionele evenementen die binnen de gestelde kaders van Fieldlab veilig worden georganiseerd.”



Het kort geding dat de organisatie heeft opgezet, wordt daarom wel doorgezet. ,,Het is een disproportioneel besluit”, zei CEO Ritty van Straalen eerder tegen het ANP. In het kort geding eist de organisator een duidelijk besluit van de overheid: het laten doorgaan van festivals onder Fieldlab-voorwaarden of dat de overheid volledige financiële verantwoordelijkheid neemt.

MOJO

Festivalorganisator MOJO is blij dat dankzij het nieuwe steunpakket de kosten voor de komst van de Britse artiesten op Lowlands en Down the Rabbit Hole ook worden gecompenseerd wanneer de festivals niet door kunnen gaan. Artiesten van buiten de Europese Unie vielen eerst namelijk buiten de boot, wat voor hoge kosten zou zorgen, vertelt een woordvoerder van MOJO aan het ANP.

,,Dat is heel goed nieuws. Met name voor festivals die niet door kunnen gaan, maar ook voor Lowlands en Down the Rabbit Hole, waarvan we hopen dat ze door kunnen gaan”, vertelt een zegsvrouw van MOJO. ,,Daarvan kunnen nu de extra financiële risico’s gewaarborgd worden, zoals de kosten van artiesten van buiten de EU.”

Lowlands is dit jaar van 20 tot en met 22 augustus, Down the Rabbit Hole van 27 tot en met 29 augustus.

Quote We hopen dat de overheid inziet dat de huidige situatie voor jonge mensen niet meer houdbaar is Woordvoerder ID&T.

