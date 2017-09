Kritiek op zangkunsten Borsato na optreden RTL Late Night

In de uitzending vertelde Borsato over zijn nieuwe single Thuis en het bijbehorende album, dat op 16 november uitkomt. Na twee jaar stilte, voelt het voor de zanger als zijn verjaardag nu hij weer nieuwe muziek lanceert. ,,Muziek komt en wordt geschreven door wat je in je leven meemaakt. Dat heeft soms tijd nodig om te rijpen", vertelde hij. ,,Het is klaar als het klaar is. En het was nu klaar."



Als Borsato vervolgens zijn nieuwe nummer Thuis laat horen, stromen de reacties op sociale media binnen. Kijkers van de talkshow kunnen hun oren nauwelijks geloven. 'Wat zong Marco vals!', 'Borsato heeft zijn zuiverste tijd ook gehad' en 'Wauw. Het is niet best Marco...', luidt het commentaar na zijn optreden.