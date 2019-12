Kritische Rekenkamer: NPO kan besteding omroepmiljoenen niet controleren

De NPO krijgt elk jaar 850 miljoen euro, dat ‘doelmatig en transparant’ verdeeld moet worden. Maar uit het vanmiddag gepresenteerde onderzoeksrapport ‘Hilversum in beeld - Doelmatigheid bij de publieke omroep’ blijkt dat er aarzelingen zijn en verdeeldheid bestaat over de beste manier van toezicht houden op die bestedingen. ,,Als je niet goed kunt volgen, kun je afspraken ook niet waarmaken’’, aldus Francine Giskes van de Rekenkamer.



De omroepen, die volgens Giskes ‘niet stonden te popelen’ toen de Rekenkamer langskwam, krijgen per programma geld van de NPO, maar mogen dat zelf weer herverdelen. Maar zij geven vervolgens weinig inzicht in de kosten, stelt de kritische financiële waakhond van het Rijk. Aansturen op ‘doelmatigheid’ is daardoor niet of nauwelijks mogelijk. Het Commissariaat voor de Media staat tegelijkertijd op te grote afstand om te beoordelen of NPO deze doelmatigheidsopdracht goed uitvoert.



De NPO kijkt ook niet kritisch genoeg naar stijgende kosten van programma’s die langere tijd succesvol zijn, zoals Radar, Nieuwsuur, Boer zoekt vrouw, Studio Sport of Kassa. De NPO heeft een zwakke positie als het aankomst op lagere kosten bij omroepen. Zo werd wel geïnformeerd waarom de talkshows Jinek en Pauw meer geld vroegen, maar bleek de NPO vervolgens niet in staat de kosten naar beneden bij te stellen. ,,Presentatoren hebben soms ook wensen die behoorlijk leidend zijn in wat de NPO wel of niet kan’’, stelt Giskes.