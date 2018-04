KRO-NCRV biedt excuses aan voor BZV-brieven die online stonden

,,Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren”, laat de omroep weten in een verklaring. Potentiële datekandidaten schreven in de brief waarom zij graag mee wilden doen aan Boer Zoekt Vrouw. ,,Bij constatering is onmiddellijk actie ondernomen, het datalekprotocol in werking gesteld en het lek gedicht. Momenteel wordt uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke gegevens mogelijk openbaar toegankelijk zijn geweest. Wij betreuren het voorval ten zeerste en doen er alles aan om dit in de toekomst te voorkomen. Aan alle betrokkenen biedt KRO-NCRV haar excuses.”