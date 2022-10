KRO-NCRV houdt Spoorloos op de buis na mismatches: ‘Gaan zorgvuldiger screenen’

Reacties adoptie-organisaties

De organisatie Fiom, die mensen helpt met afstammingsonderzoek, zegt geschrokken te zijn van de bevindingen van Van der Spek. Ook Inez Teurlings van de Stichting Interlandelijk Geadopteerden, noemt het ‘enorm pijnlijk voor alle betrokkenen’. ,,Zij dachten iets te hebben gevonden waar ze al jaren naar op zoek zijn. Dat dit nu anders blijkt te zijn, is bijzonder naar en vervelend”, aldus Teurlings. Volgens een woordvoerder van Fiom kan het heel belangrijk zijn om te weten wie je familie is. ,,Als zoiets fout loopt, is dat echt afschuwelijk. Toen we hoorden dat het is misgelopen bij Spoorloos, waren we allemaal wel even ontdaan.”



Fiom helpt mensen bij hun zoektocht naar biologische familie, bijvoorbeeld adoptiekinderen die op zoek zijn naar hun biologische ouders of donorkinderen die op zoek zijn naar hun donor. ,,Dat is een zorgvuldig proces. In Colombia werken we met een overheidsinstantie. Hoe Spoorloos daarin te werk gaat weet ik niet precies en daar kan ik ook niet over oordelen”, aldus een woordvoerder.



Bij een zoektocht naar biologische ouders begeleid door Fiom is een dna-test niet verplicht. ,,Maar het wordt altijd nadrukkelijk geadviseerd. Het is daarbij wel belangrijk dat de test zorgvuldig wordt afgenomen door een professional, zodat er niet mee gesjoemeld kan worden”, aldus senior hulpverlener bij Fiom, Kalinda Jager.



Stichting Interlandelijk Geadopteerden adviseert geadopteerden om goed na te denken alvorens deel te nemen aan een programma als Spoorloos. ,,Naar de media stappen moet je heel bewust doen. Je legt immers je hele ziel en zaligheid op straat, en je loopt sneller het risico om met mensen in aanraking te komen met verkeerde intenties.”