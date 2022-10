KRO-NCRV houdt Spoorloos op de buis na mismatches: ‘Geen reden om te stoppen’

Dna-test

De omroep doet sinds 2019 ‘standaard een dna-test bij al de zoektochten’. Van der Spek doet dat al veel langer en vraagt zich af waarom dat niet eerder is gebeurd. Daarover verklaart KRO-NCRV nu: ,,Sinds 2000 test Spoorloos op dna. In het begin enkele keren per jaar bij gevallen van twijfel, in de loop van de tijd steeds vaker. Vanaf 2019 testen we altijd op dna. Voorheen was het testen op dna nog een zeer tijdrovend proces dat voornamelijk ingezet werd bij de forensische opsporing.”



,,In de loop van de jaren werden dna-testen beter toegankelijk voor consumenten en ging Spoorloos frequenter testen. We kunnen nu vaak testen met wangslijm in plaats van bloed. Dat laatste werd bijvoorbeeld in veel Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen niet wenselijk geacht door moeders. Dna-monsters strandden vaak bij de douane en kwamen het land niet eens uit. Sinds 2019 wordt standaard, bij alle zaken, het dna getest.”



