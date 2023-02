KRO-NCRV: nog een mismatch Spoorloos, rapport in voorjaar

miljoen kijkers Martijn trapt in Married at First Sight op Nicoles hart met laatste woorden: ‘Het ging altijd om jou’

Martijn en Nicole, het meest besproken koppel uit de RTL 4-hit Married at First Sight, zijn officieel gescheiden. Dat zagen een miljoen kijkers dinsdagavond. Volgens bioloog Patrick van Veen is er in razend tempo ‘bijna een soort competitie’ tussen de twee ontstaan.

1 februari