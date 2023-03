KRO-NCRV sleept Videoland voor de rechter om uitzenden hitdocu Het beste voor Kees

Er is een conflict ontstaan over de hitdocumentaire Het beste voor Kees uit 2014. Omroep KRO-NCRV probeert via de rechter te voorkomen dat streamingdienst Videoland de docu over de autistische Kees Momma in zijn aanbod opneemt.

De twee partijen treffen elkaar dinsdag in een kort geding. Inzet is het recht om de documentaire Het beste voor Kees te mogen uitzenden. De film over de autistische Kees Momma die op zijn 49ste nog bij zijn ouders thuis woont was destijds een grote hit.

Nu het vervolg op die documentaire, getiteld Kees vliegt uit, bijna in première gaat bij streamingdienst Videoland is er onenigheid ontstaan over de licentie van de eerdere documentaire. Videoland-eigenaar RTL meldt een licentie van maker Monique Nolte te hebben gekocht. De KRO-NCRV, die Het beste voor Kees destijds uitzond en meerdere malen herhaalde, stelt nog steeds eigenaar te zijn van die licentie.

,,De documentaire is tot stand gekomen met publiek geld. De rechten voor uitzending liggen bij de publieke omroep,” reageert woordvoerder Matthijs de Bruijn namens KRO-NCRV. “We hebben met RTL gesproken over de voorgenomen online release, maar helaas zijn we daar niet samen uitgekomen. Daarom zien we ons genoodzaakt de rechter te vragen om hierover duidelijkheid te scheppen.”

Contract opgezegd

Documentairemaker Nolte sloot voor Het beste van Kees een overeenkomst met productiebedrijf Selfmade Films. Omdat ze constateerde dat dat bedrijf haar niet volledig betaalde, zegde dat contract op. Daarmee kwam ook de overeenkomst met de KRO-NCRV te vervallen, stelt ze. ,,Ik ben daardoor volledig gerechtigd om te licenseren. Als maakster ben ik nu weer eigenaar van de rechten.”

Nolte sluit zich in de rechtszaak daarom aan bij RTL. ,,Ik wil me hard maken voor de makers. Het is voor hen al zo lastig om iets te verdienen aan bijvoorbeeld documentaires. Het is goed dat hun recht om te beslissen over hun eigen werk wordt bevestigd.” Nolte stelt aan de docu in totaal 25.000 euro te hebben overgehouden. ,,En dat terwijl er zeven jaar werk in zat.”

Omdat er over de vervolgfilm waarin Kees na jaren van aarzelen toch een eigen huis betrekt opnieuw gesteggeld werd over de verdeling van exploitatie-opbrengsten, besloot Nolte die documentaire zelfstandig te financieren met leningen, donaties van fondsen en crowdfunding. Daarna ging ze in op een ruimhartig aanbod van RTL/Videoland. De streamingdienst wilde behalve Kees vliegt uit ook graag het eerste deel kunnen aanbieden en sloot ook daarvoor een contract met Nolte. KRO-NCRV bestrijdt de rechtsgeldigheid daarvan nu.