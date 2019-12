Kroonprins Haakon: Mette-Marit heeft spijt van contact met Jeffrey Epstein

Contacten

De zakenkrant Dagens Næringsliv (DN) bijvoorbeeld ging na welke contacten Epstein in Noorwegen had en stuitte daarmee op de ontmoetingen met Mette-Marit. Zij zag hem zowel in New York als Oslo. Het hof verzekerde dat het treffen niet had plaatsgevonden in het paleis of in een koninklijk verblijf. Epstein was ook niet op uitnodiging van de kroonprinses naar Oslo gekomen.