Kroonprinses Elisabeth wordt 18, de troef van het Belgische koningshuis

Foto'sGroot feest in het Belgische paleis. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, wordt vandaag 18 jaar. Een extra belangrijke verjaardag, want voortaan kan ze volgens de grondwet staatshoofd worden bij onze zuiderburen.

De leden van de koninklijke familie, politici van diverse overtuigingen, maar ook tachtig jongeren die geboren zijn in 2001 zullen vandaag een groot feest bijwonen. De toekomstige koningin der Belgen kreeg al een speciaal cadeau voor haar achttiende verjaardag: een officiële postzegel, waarvoor een foto gebruikt werd die haar vader, koning Filip, van zijn dochter maakte.

Een overgrote meerderheid van de Belgen heeft vertrouwen in Elisabeth als koningin. Negen op de tien Belgen hebben minstens evenveel vertrouwen - of zelfs meer - in haar als in haar vader koning Filip. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een enquête onder ruim 1800 Belgen.

Overigens vindt slechts 55 procent van de Belgen dat de monarchie moet blijven voortbestaan. Dat zijn vooral ouderen, blijkt uit het onderzoek. Hoe jonger de ondervraagden, hoe dunner de aanhang wordt. Ook is er een verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. In het noorden is 49 procent voorstander van het koningshuis, terwijl in het zuiden nog 62 procent voor is.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Koning Filip zette zijn dochter in de tuinen van Laken op de foto voor een speciale postzegel ter ere van haar achttiende verjaardag. © BELGAONTHESPOT

Eerste missie

In juni nam prinses Elisabeth in Kenia deel aan haar eerste officiële bezoek aan het buitenland, samen met haar moeder, koningin Mathilde. De twee bezochten met Unicef het op een na grootste vluchtelingenkamp in het noordwesten van het land, net als een sloppenwijk niet ver van hoofdstad Nairobi. Daarna ontmoetten ze een Masai-gemeenschap.

De jonge Hertogin van Brabant sprak toen voor het eerst met journalisten. Ze zei dat ze ‘diep onder de indruk’ was van de omstandigheden waarin de kinderen in het kamp van Kakuma opgroeiden. ,,Ze zijn nog zo klein en fragiel, maar hadden toch al zoveel trauma’s meegemaakt in hun leven. Verder was ik ook heel geraakt door de meisjes van mijn leeftijd die ik heb ontmoet, omdat ze zo’n moeilijk leven hebben gehad en zulke moeilijke situaties hebben beleefd. Maar toch tonen ze nog steeds zoveel moed en doorzettingsvermogen”, zei ze.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De kroonprinses in Kenia © BELGA

Nieuwe portretten

Omdat haar verjaardag zo’n belangrijk moment is voor de Belgen, heeft hun Koninklijk Huis nieuwe foto’s van de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde gedeeld. De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Michel Gronemberger in het ouderlijk huis van de prinses, het kasteel van Laken. De kiekjes tonen de twee ‘gezichten’ van de tiener: Elisabeth als toekomstige koningin en als studente. Op een foto daalt ze de trappen van het kasteel af in een koningsblauwe galajurk, op de andere foto zit Elisabeth op een bureau en draagt ze een jeans met daaronder witte sneakers. In haar hand heeft ze een oud fotoalbum waarin een foto te zien is van haar vader Filip als peuter. Voor de laatste foto poseren de twee samen, waarbij Elisabeth een felrode jurk draagt.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Prinses Mathilde met de pasgeboren Elisabeth in 2001. © REUTERS