Kunnen de koppels de verleiding nú al niet weerstaan in Temptation Island?

De eerste uitzending stond vooral in het teken van het voorstellen van de koppels en de begeerlijke singles. De stelletjes – Christian en Angela, Gianni en Melissa, Karim en Roshina en Arda en Elke – hadden ieder hun eigen redenen om mee te doen aan de ultieme relatietest. Voor de blonde Melissa draait hun deelname om één ding: haar vriend moet haar vertrouwen volledig zien terug te winnen. Aan het begin van hun relatie zette hij namelijk de bloemetjes buiten, waardoor Melissa wantrouwend is geworden. Ook Karim heeft zijn vriendin Roshina wat te bewijzen: hij zoende tijdens een ruzie met een andere dame en had contact met andere vrouwen op sociale media.



De koppels dachten bij aankomst nog even van elkaar te kunnen genieten in een hotel in Thailand. Maar daar kwam de eerste verrassing: tijdens hun korte verblijf waren enkele verleid(-st)ers al aanwezig om de tortelduifjes naar hun kamer te begeleiden. Het samenzijn was van korte duur, want de stellen werden al snel uit elkaar gehaald en gedropt bij hun luxe villa's.



Ook daar konden ze maar even van de rust genieten, want de hongerige vrijgezellen stonden klaar om – anders dan in de vorige seizoenen – onder het genot van een drankje zichzelf voor te stellen. Ze kregen de kans om wat vragen te stellen over de partners en werden daarna gekoppeld aan een van de bezette deelnemers voor een date de volgende dag.