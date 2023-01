Kunstenaar Ard Gelinck overspoeld met aanvragen na fotobewerking drie generaties Hazes

Er wordt veel op gereageerd richting de kunstenaar uit Groenlo. Vooral de reacties van Monique en Dré raken Gelinck. „Het schijnt echt bijzonder te zijn, vooral omdat het zo echt lijkt”, krijgt hij terug van het stel waarvan niemand zeker weet of het nog of weer een stel is. „Dat doet me wel wat, dat vind ik heel mooi.”

Het cadeau heeft een enorme belangstelling gegenereerd. Niet in de laatste plaats omdat de Hazes’ veel van hun leven delen op social media en er flink gesmuld wordt van de perikelen rond de bekende Nederlanders. Veel positieve reacties zag Gelinck voorbij komen, maar ook negatieve.

‘Niet te doen’

Toch overheerst de eerste soort: „Onder de postst zie je veel ‘heel waardevol’, ‘mooi’, ‘tranen in de ogen’, kippenvel’, maar ook: ‘hoe doe je dat?’ Ik had het er vanmiddag met Monique nog over. Zij vroeg of ik nog veel aanvragen kreeg. Ik zei: ‘Hou op, het is niet te doen.’ Mensen die met hun overleden vader of moeder afgebeeld willen worden.”

Niet te doen, bedoelt Gelinck ook heel erg letterlijk. In het geval van de familie Hazes had hij de beschikking over kwalitatief heel goed beeldmateriaal van bekende fotografen als Edwin Smulders en Govert de Roos, waarvoor Monique toestemming voor het gebruik had geregeld. Materiaal van onbekende Nederlanders heeft lang niet altijd voldoende kwaliteit voor zo’n bewerking.

‘Echt iets moois’

Een ander punt is de emotionele lading. „Bij iedere aanvraag zit er een verhaal omheen. Dat moet ik allemaal niet in mijn kop hebben”, zegt de nuchtere Achterhoeker stellig. „Dat kost me teveel energie. Ik moet iets hebben waar ik energie uit haal.”

Dat hij dit voor André Hazes wel heeft gedaan, komt mede omdat hij eerder met Dré heeft gewerkt. „Ik had toen een leuk contact met hem, dus je gunt het ze wel.” Ook vanwege de moeite die Monique heeft gedaan om iets speciaals voor Dré te creëren. „Je merkt dat ze hem echt iets moois wil geven.”

