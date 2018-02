Kylie Jenner bevallen van dochtertje

Kylie beviel van haar eerste kind in het Cedars-Sinai ziekenhuis in Los Angeles, waar ook haar zussen Kim en Kourtney eerder bevielen. Media speculeerden al sinds september vorig jaar over haar zwangerschap, maar ze trad er pas vandaag officieel mee naar buiten. In een tekst die ze op Instagram plaatste legt ze uit: ,,Sorry dat ik jullie zo lang in het duister liet tasten. Ik begrijp dat jullie gewend zijn dat ik jullie meeneem op al mijn tochten. Maar mijn zwangerschap was er eentje waarbij ik ervoor koos om dat niet te doen ten overstaan van de hele wereld. Ik wist dat ik mezelf moest voorbereiden op deze belangrijke rol op de meest positieve, stressvrije en gezonde manier die ik kon bedenken. Ik wist dat mijn baby elk beetje stress en iedere emotie zou voelen, dus ik koos ervoor om het op deze manier te doen voor mijn baby'tje en ons geluk."

Verhullen

Kylie wist haar zwangerschap de afgelopen maanden goed te verhullen. Tijdens een fotosessie voor Calvin Klein bedekte ze haar groeiende buikje met strategisch geplaatste kleden. Haar halfzus Klhoé was op dat moment ook in verwachting, maar haar babybuik was toen nog nauwelijks zichtbaar.



Van haar zwangerschap blijken echter wel degelijk beelden te zijn gemaakt. Kylie plaatste vandaag een video op YouTube waaruit blijkt dat een camera het hele traject gevolgd heeft. Enkele van haar vriendinnen komen aan het woord over de relatie van Kylie met Travis en het moment waarop ze hoorden dat Kylie zwanger was. Aan het eind van de video is te horen hoe haar dochtertje ter wereld komt, waarna ze een paar seconden in beeld komt. De video heeft de toepasselijke naam To Our Daughter.



Het is nog niet bekend wat de naam is van het kind van Kylie en Travis. Het enige dat Kylie tot nu toe meldt over haar dochter is dat het een 'mooi en gezond meisje' is.