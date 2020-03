Kylie Jenner doneert miljoen dollar aan arts voor medisch materiaal

‘Ik heb hier geen woorden voor, ik huil van blijdschap en ik ben overmand door dankbaarheid', aldus de verloskundige. ‘Ik heb het universum gevraagd om hulp om onze dappere zorgmedewerkers aan maskers en ander materiaal te helpen en vandaag is mijn droom uitgekomen. Een van mijn patiënten, een levende engel, heeft een miljoen gedoneerd waar we honderdduizenden mondkapjes, maskers en andere beschermingsproducten van kunnen kopen. We zullen die direct afleveren bij de hulpverleners.’

Miljardair

Onderaan haar boodschap richt Aliabadi zicht tot Jenner. ‘Uit de grond van mijn hart, dank je Kylie Jenner. Je bent mijn held. Je maakt de wereld een stukje beter. Een miljoen maal dank.’



De 22-jarige cosmetica-ondernemer, die in 2018 dochtertje Stormi verwelkomde, reageerde daarop: ‘Ik hou van jou en dank voor alle liefde en zorg die je stopt in alles wat je doet. Je bent een engel op aarde.’



Jenner werd vorig jaar de jongste selfmade miljardair ooit. Toen het halfzusje van Kim Kardashian 21 jaar was, tikte de waarde van haar make-upimperium al de miljard dollar aan. Daarnaast is ze vanaf haar tiende te zien in de reallifeserie Keeping up with the Kardashians.