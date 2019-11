Kylie Jenner krijgt 600 miljoen voor aandelen beautymerk

Zangeres Taylor Swift geëerd met allereer­ste ‘Woman of the Decade Award’

2:55 Zangeres Taylor Swift wordt in de laatste maanden van het jaar bedolven onder de prijzen. Tijdens Billboard's jaarlijkse ‘Women in Music Event’ op 12 december ontvangt Taylor de allereerste ‘Woman of the Decade Award’. Dat schrijft ET Online. Het is een gloednieuwe prijs om de zangeres te eren als meest talentvolle muziekartiest van de afgelopen tien jaar.