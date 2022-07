Kylie Jenner krijgt kritiek voor gebruik privéjet voor 65 kilometer

Revival Kate Bush compleet: 100 miljoen views op YouTube, ook andere hits winnen aan populari­teit

Kate Bush heeft met haar hit Running up that hill opnieuw een mijlpaal bereikt. Het nummer uit 1985 heeft inmiddels meer dan 100 miljoen views op YouTube. De hernieuwde populariteit komt door de Netflix-serie Stranger things. Het nummer is te horen in een aantal afleveringen van het vierde seizoen.

