Kylie Jenner: Stormi lijkt sprekend op mij toen ik een baby was

Kylie staart naar eigen zeggen de hele dag naar het kleine meisje, dat het volgens haar moeder prima maakt. Jenner zelf ziet er tegenwoordig overigens heel anders uit dan toen ze jong was. Het is bijvoorbeeld geen geheim dat ze haar volle lippen te danken heeft aan de plastisch chirurg. ,,Ik was altijd al onzeker over mijn lippen en dat wilde ik veranderen'', zei ze daar eerder over. Aan haar pronte boezem en ronde achterwerk kwamen volgens Kylie geen operaties te pas; ze zegt alles handig te accentueren met push-up-bh's, make-up en crèmepjes. Lees door onder de foto's.

Publiek geheim

De zwangerschap van de jongste Kardashian/Jenner-telg was tot begin deze maand het best en tegelijkertijd slechtst bewaarde geheim in de showbizzwereld. Amerikaanse media speculeerden de afgelopen maanden volop over de zwangerschap van Kylie, die daarover zelf nooit één woord had gezegd. Ineens was daar het bericht op Instagram. Jenner was bevallen van een kerngezonde dochter, onthulde ze. Kylie begon haar blijde nieuws met een ernstig excuus. Al sinds haar tienerjaren leefde ze voor het oog van de camera's. Dagelijks hield ze haar miljoenen volgers op Instagram en Snapchat op de hoogte van alles wat ze deed. Maar haar zwangerschap luidde vorig jaar een oorverdovende radiostilte in. ,,Ik begrijp dat jullie gewend zijn dat ik jullie meeneem op al mijn tochten'', schreef Kylie. ,,Maar mijn zwangerschap was er eentje waarbij ik ervoor koos om dat niet te doen ten overstaan van de hele wereld.'' Jenner wilde zich 'op de meest positieve, stressvrije en gezonde manier' voorbereiden op de rol van haar leven: die van moeder. ,,Ik wist dat mijn baby elk beetje stress en iedere emotie zou voelen, dus ik koos ervoor om het op deze manier te doen voor mijn baby'tje en ons geluk.''

Haters en fans verenigd

De zwoele (half-)zussen hebben miljoenen fans en waarschijnlijk evenzoveel haters, maar na de bekendmaking stonden de twee kampen voor even aan één kant. Want de manier waarop Jenner haar zwangerschap buiten de spotlights had gehouden, vonden zelfs haar grootste critici getuigen van klasse. Ze gedroeg zich een keer als een 'normale' vrouw, prezen mensen haar in de talloze reacties onder berichten in Amerikaanse media. En ze toonde zich eens niet zo geldbelust. Kylie had immers makkelijk enkele tonnen of zelfs miljoenen dollars kunnen vangen als ze haar zwangerschap had 'verkocht' en op de foto was gegaan voor een groot tijdschrift. Voor iemand die haar Instagramaccount zonder enige schroom gebruikt als reclamevehikel voor haar eigen cosmeticamerk, was haar terughoudendheid volgens velen een classy move.

Heb niks met die familie

Veel van de reacties begonnen met 'ik heb niks met die familie'. Het is volgens velen immers een beetje viezig en niet zo salonfähig om van de Kardashians te houden. Het tweede deel van dezelfde reacties luidde echter vaak '...maar van die video moest ik gewoon huilen'.



De mensen verwezen naar een filmpje dat Kylie zondagavond deelde, kort na het bericht over haar bevalling. Daarin was eindelijk haar babybuikje te zien, dat ze zo lang verborgen had gehouden. Ook haar bevalling kwam voorbij, weliswaar alleen in de vorm van audio. Natuurlijk waren ook haar uitzinnige moeder en (half-)zussen te zien.



Strikt genomen haalde de video Kylie's hele verklaring onderuit. Ze bleek haar zwangerschap wel degelijk voor de lens te hebben beleefd, ze had het materiaal alleen nog even bewaard. Toch deerde het de meeste mensen niet. Ze was zwanger geweest voor het oog van de camera's, maar (nog) niet voor het oog van de wereld. De video was - of voelde in ieder geval aan als - een familiedocument. En babygeluk was Kylie en haar familie volgens veel mensen gewoon heel erg gegund, ook als die familie Kardashian/Jenner heet.