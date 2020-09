Laat ik eens een keer lief zijn voor John de Mol en zijn secondanten

Twee Aziatische actrices overleden, vermoede­lijk zelfmoord

17 september Er zijn deze week weer twee Aziatische actrices om het leven gekomen. Dat meldt Variety. Een van de vrouwen, de Koreaanse actrice Oh In-Hye, werd maandag bewusteloos in haar appartement aangetroffen. Ze overleed later aan een hartaanval, wat vermoedelijk het gevolg is van een poging tot zelfmoord. Het andere slachtoffer, de Japanse actrice Sei Ashina, werd gevonden door haar broer. De politie heeft bevestigd dat zij zichzelf om het leven heeft gebracht.