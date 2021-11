Laatste dag Beatrix op Curaçao in teken van kunst en jongeren

Vandaag gaat Beatrix eerst met een aantal jongeren in gesprek over de mentale gesteldheid van jongeren op het eiland. De lokale overheid en UNICEF Nederland hebben aan hen gevraagd hoe de ideale wereld eruit zou moeten zien. Deze ideeën en adviezen van jongeren uit het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn verzameld in een rapport . Daarover gaat Beatrix met ze over in gesprek.