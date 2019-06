Laatste eigen werk Avicii postuum uitgebracht

interview Michael Fassbender: Van alle X-Men-films is dit de meest complexe

10:50 Michael Fassbender krijgt geen genoeg van het personage Magneto. De gevierd acteur, die hem in X-Men: Dark Phoenix voor de vierde keer speelde, over de meest complexe schurk in de aanhoudende stroom aan superheldenfilms: ,,Zijn visie is een extreme, maar het komt wel ergens vandaan.”