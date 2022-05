Laatste Podium Witteman voor Paul Witteman: ‘Voor mij het mooiste programma van de wereld’

Na acht seizoenen presenteerde Paul Witteman zondag voor het laatst het klassieke muziekprogramma Podium Witteman . Voor de presentator was dit ‘het mooiste programma van de wereld’.

,,Ik was heel blij met ons publiek en ben ze zeer dankbaar voor de steun die ze ons hebben gegeven de afgelopen jaren”, vertelt Witteman deze laatste aflevering. ,,We denken daar maar makkelijk over, maar je moet toch maar met zo'n afstandsbediening het juiste kanaal zoeken”, grapt de presentator.

Witteman nam zelf de beslissing om te stoppen met het muziekprogramma. ,,Ik heb besloten te stoppen omdat het er een goed moment voor is aan het einde van het seizoen en je niet te lang door moet gaan. Bovendien wil ik ruimte maken voor andere werkzaamheden die ongetwijfeld in het verlengde zullen liggen van mijn passie voor klassieke muziek”, zei hij destijds over die beslissing.

Violist Janine Jansen bedankte de presentator door middel van een videobericht. Ze vindt het programma ‘van onschatbare waarde’. Volgens Witteman zijn er niet veel programma's zoals Podium Witteman. ,,Incidenteel wel, sommige speciale uitzendingen. Maar iets dat wekelijks terugkomt en het repertoire aansnijdt dat wij belangrijk vinden, dat is er niet zoveel. Ik ben heel blij dat we in het diepe zijn gesprongen en dat aan ons kunnen binden.”

,,Het was voor mij het mooiste programma van de wereld”, besluit een licht geëmotioneerde Witteman. ,,Uit de grond van mijn hart zeg ik: dank jullie wel allemaal.”

