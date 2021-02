Laatste reeks Zondag met Lubach trapt af met record

Ook in de vorige reeks lukte het Arjen Lubach om meer dan 2 miljoen kijkers te scoren, maar het record stond toen op 2,09 miljoen. De komiek kondigde vorig jaar aan dat hij nog één seizoen van zijn satirische programma zou maken, met een speciale reeks rond de aankomende verkiezingen. Aanvankelijk zou de presentator stoppen na de vorige reeks, maar doordat hij vanwege de coronacrisis niet het theater in kon gaan had hij ruimte vrij in zijn agenda.

Lubach had het over vaccineren, het ‘tuig en Mark Rutte’ en liet - met behulp van deepfake-technieken - het GVD-journaal zien, met een rol voor ‘Gerri Baudet’, de broer van FVD-leider Thierry Baudet. Hij liet ‘een tegengeluid horen tegen de eindeloze stroom misinformatie, demagogische onzin, enzovoorts, die de wereld in wordt geholpen door mijn broertje’. Hij had het onder meer over de ‘aperte onzin’ van de cijfers van oversterfte die Baudet de wereld in twitterde. Die cijfers waren namelijk slechts bijgewerkt tot en met 6 december ,,Thierry ging er dus van uit dat in de laatste 25 dagen van het jaar geen enkele Nederlander zou overlijden, terwijl juist in de koude, kille decembermaand talloze bejaarden het loodje leggen. Kou, uitglijden, tijdens het optuigen van de kerstboom, van een keukentrapje lazeren enzovoorts. Het probleem is, dit soort dingen snapt hij niet. Cijfers zijn niet zijn sterkste kant.”

Er was een oversterfte van meer dan 15.000 mensen, zegt ‘Gerri Baudet’ op basis van de ‘eerlijke en transparante cijfers’ van het CBS, de grootste stijging sinds de Tweede Wereldoorlog. ,,Al zou het kloppen wat Thierry laat zien, het grote punt waar Thierry aan voorbijgaat, wat hij niet wil zien, is dat we het grootste deel van 2020 een lockdown hebben gehad. Restaurants dicht, detailhandel gesloten, scholen, universiteiten, iedereen bleef massaal thuis. Kun je nagaan hoeveel doden we hadden gehad als iedereen gewoon naar buiten was gegaan. Als we wel onze grootmoeder een knuffel hadden gegeven?”

preventieparadox

‘Gerri’ poneert een nieuw woord, de zogeheten ‘preventieparadox’. ,,Dat betekent dat als er iets heel ergs kan gebeuren, je maatregelen kan nemen. En dat die maatregelen ervoor zorgen, dat het uiteindelijk meevalt. Maar dat betekent niet dat je die maatregelen niet had hoeven nemen. Dat is absurd.”

Het deed ‘Gerri’ denken aan een voorval uit hun jeugd, waarin de broers door de dierentuin liepen. ,,Thierry zei: ‘waarom zit die panter achter de tralies? Er is in al die jaren in deze dierentuin nog nooit wat gebeurd. Er is niemand gebeten door die panter, volstrekt overbodig’. Maar wat hij schetst, klopt gewoon niet”, legt ‘Gerri’ uit. ,,Jammer, heel jammer dat het op deze manier naar buiten komt. Heel flauw en kinderachtig en raar.”

Hij sluit af met zijn slogan: ‘ik debunk wat Thierry bunkt’.

