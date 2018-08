Laatste seizoen Game of Thrones: ‘Alles raakt in een stroomversnelling’

De Britse actrice heeft in een interview met de Hindustan Times wat tipjes van de sluier opgelicht over wat de kijkers te wachten staat. Emmanuel liet niets los over de nog geheime verhaallijnen, maar stelde wel dat het tempo waarmee de verhaallijnen worden geserveerd vanaf de eerste aflevering richting het slot steeds hoger en zelfs extreem wordt. ,,Dan kan ook niet anders, omdat er nog zó veel lijntjes zijn die moeten worden afgerond. Alles raakt als het ware in een stroomversnelling.''



Volgens Nathalie Emmanuel zijn er niet alleen veel verhaallijnen die moeten worden afgesloten. Hetzelfde geldt voor de personages in Game of Thrones. ,,Hun levenswandel, de richting die ze opgaan, moet in seizoen 8 worden afgesloten en verduidelijkt. Geloof me: de manier waarop dat zal gebeuren is meer dan bevredigend.''



De populaire fantasyreeks Game of Thrones, over oorlogen die in verschillende werelden worden gevoerd om de ijzeren troon (het allesoverheersende koninkrijk) te bemachtigen en veilig te stellen, staat bekend om de ingewikkelde verhaallijnen, heftige moordscènes, veldslagen, emoties, drama en markante karakters. ,,Dat komt in het laatste seizoen allemaal terug op een grootsere en intensievere manier'', benadrukt Emmanuel. ,,Vooral de emoties en spanningen zullen richting het afsluitende hoogtepunt oplopen. Ik ben nu al zenuwachtig voor de reacties van kijkers. We hebben met z'n allen keihard aan dit imposante slot gewerkt. Tot de première, in het voorjaar van 2019, hebben we even rust. De opnamen zijn voltooid.''