Ladies of Soul kondigen tweede show aan voor dit najaar

Aanvankelijk zouden de dames vandaag in de Ziggo Dome staan, maar vanwege het coronavirus werd de show verzet naar 29 oktober. Nu is er dus ook een tweede show toegevoegd, tot grote vreugde van Berget Lewis. ,,Wat heeft ons publiek lang moeten wachten. Fantastisch hoe zij ons ook het afgelopen jaar bleven volgen en – net als wij – meer en meer uitkeken naar de show. We zijn dan ook superblij dat we vandaag onze tweede show aan kunnen kondigen. Zo is deze dag toch nog een dubbel feestje waard.“



Ook Candy Dulfer is in haar nopjes met het nieuws. ,,Meer dan 2,5 jaar geleden is het! Dat is echt heel lang. We zijn zo blij dat we dit najaar weer samen deze show mogen geven. Voor een volle zaal wat altijd al, maar nu toch wel extra bijzonder voelt. Wat hebben wij dit en het publiek gemist! En wij niet alleen. Aan de show werkt een paar honderd man vol passie mee. Een extra show betekent ook meteen een extra – en supertoffe - opdracht voor al die hardwerkende muzikanten, technici, horecamensen en producenten die ook af moesten zien het afgelopen jaar,” aldus Candy Dulfer.