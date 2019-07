Lady Gaga zoenend gespot! En nee, het is niet met Bradley Cooper

Op foto's van People is te zien dat de twee het naar hun zin hebben tijdens een brunchafspraak. Op een van de kiekjes is te zien hoe Gaga over Dan heen hangt en hem zoent. ,,Ironisch genoeg zat ze aan een tafel vlakbij een voetpad, dus ze had er duidelijk geen moeite mee om gezien te worden. Ze had het zichtbaar naar haar zin met hem", reageert het restaurant.



De 37-jarige Horton is sinds november vorig jaar de vaste geluidsspecialist van Gaga. Hij houdt zich onder meer bezig met in-ears (oordopjes met daarin speakers) en werkte eerder samen met Camila Cabello, Bruno Mars en Justin Timberlake. Hij was van 2013 tot en met 2016 getrouwd met actrice Autumn Guzzardi.



Gaga zette afgelopen februari na twee jaar een punt achter haar relatie met Carino. De zangeres meldde dat de relatie ‘gewoon niet meer werkte’. Lange tijd werd er gespeculeerd dat ze een stel zou vormen met Bradley Cooper, haar tegenspeler in A Star is Born. Hij ging in juni ook weg bij zijn geliefde Irina Shayk.