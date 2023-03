Lange Frans en Baas B eenmalig weer samen op het podium

Frans Frederiks (Lange Frans) en Bart Zeilstra (Baas B) scoorden zo’n twintig jaar geleden grote hits met nummers als Het land van, Zinloos, Moppie, Kamervragen en Mee naar Diemen-Zuid. In 2009 gingen de twee met ruzie uit elkaar, maar zo’n tien jaar later maakten ze bekend de strijdbijl te hebben begraven.

Het uit België overgekomen Kamping Kitsch Club-festival trekt in België zo’n 25.000 bezoekers. In Nederland wordt het evenement sinds drie jaar georganiseerd en trekt het jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers. Naast Lange Frans en Baas B treden ook onder anderen Frans Bauer en Mental Theo op.

