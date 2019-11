Lange Frans heeft geen spijt van ijsblokjesincident: ‘Geef 'm zo weer een knal’

Nance keert terug bij dancegroep Twenty 4 Seven

14:34 Nance Coolen maakt haar comeback in de dancegroep Twenty 4 Seven, onder meer bekend van de hits Is It Love en Take Me Away. Dat heeft het management vandaag laten weten in een uitgebreide verklaring. ,,Ik zag mijn collega’s optreden op 90's festivals en heb altijd gedacht dat ik daar ook graag weer eens zou willen staan", aldus Coolen.