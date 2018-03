Lange Frans: Ik heb al zes maanden niks gedronken

Rapper Lange Frans, die al langer kampt met een alcohol- en drugsverslaving, heeft in het programma The Therapist (te zien op de Viceland) gezegd dat hij al zes maanden geen druppel meer heeft gedronken. Makkelijk vindt hij de drooglegging niet.

Lange Frans legde eerder zijn cocaïneverslaving al een halt toe. In het gesprek met therapeut Glenn Helberg geeft hij aan dat hij 'echt heeft moeten realiseren dat alcohol niet goed is'. Volgens Frans gaan zijn alcohol- en drugsverslaving hand in hand. ,,Alcohol brengt me altijd dichter in de buurt van de poederdoos dan het me er vanaf houdt", aldus de rapper.

Frans gaat in het gesprek ook in op de persoon die hem tijdens deze zware periode heeft bijgestaan. Volgens eerdere berichtgevingen zou het kunnen gaan om Thomas Berge, die ook kampte met een drank en -cocaïneverslaving. ,,Ik moest live zien dat hij het ook gezellig kon hebben, en dat zonder te drinken."

Ook spreekt Frans over Danielle, zijn toenmalige vriendin met wie de relatie inmiddels beëindigd is. ,,Ik ben blij dat zij er was om mijn hoofd in de juiste richting te draaien." Danielle besloot enkele jaren geleden haar relatie met Frans te beëindigen omdat ze zijn verslaving niet langer aankon. Zijn gedrag had volgens Danielle te veel invloed op de sfeer in het gezin, al werd later beweerd dat er meer problemen speelden. Danielle en Frans hebben twee kinderen; dochter Danie (6) en zoon Willem (9).

Zes maanden

Inmiddels gaat het beter met Frans, zegt hij in de preview van het hele interview, vanaf donderdag te zien op Viceland. ,,Ik heb nu al bijna zes maanden niks gedronken. Maar toch is het soms moeilijk. Als we ergens binnenkomen, dan is het eerste wat mensen vragen: wat willen jullie drinken? Dat was anders geweest als ik loodgieter was geweest."

,,Ik moest dit soort dingen in perspectief gaan zetten. De laatste tijd zeg ik tegen mensen: Nee, ik wil heel graag een kop thee en een glas water." Als mensen daar niet mee akkoord gaan, neemt Frans ze even apart, wat niet makkelijk voor hem is. ,,Dat je voor het eerst hardop durft te zeggen: ik ben herstellend verslaafde. Die is kut hoor."