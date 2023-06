Langst vastzittende Nederlander in VS in beroep in zaak met BNNVara: angst voor problemen in gevangenis

Jaitsen Singh, de langst vastzittende Nederlander in de Verenigde Staten, gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter over de documentaireserie Een Amerikaanse Nachtmerrie. Dat heeft BNNVara, die de docuserie uitzendt, maandag laten weten. Het beroep dient maandagmiddag in Amsterdam.

De rechter had in dat vonnis besloten dat de documentaire uitgezonden mag worden, omdat producent Submarine en BNNVara zich bij het onderzoek en totstandkoming van de serie hebben gehouden aan alle journalistieke zorgvuldigheidseisen. In hoger beroep eist Singh alsnog een verbod op de lineaire tv-uitzendingen van afleveringen 4 en 5 en het verwijderen van deze uitzendingen van NPO Start en NPO Plus.

Singh is een Nederlander van Surinaamse afkomst die in 1986 werd veroordeeld voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. Singh is veroordeeld tot in totaal 56 jaar gevangenisstraf. Hij zit inmiddels 39 jaar vast. Hij heeft betrokkenheid bij de moorden altijd ontkend.

Problemen

In de documentairereeks, die onder meer gaat over de mogelijke gerechtelijke dwaling bij de zaak van Singh, komen ook vermeend seksueel misbruik door Singh en mogelijke connecties met de drugswereld aan bod. Singh is bang dat hij hierdoor in problemen komt bij medegedetineerden.

In de vorige uitspraak stelde de rechter dat dit ‘geen grond’ was om de vorderingen toe te wijzen. Op het moment dat de partijen besloten met elkaar samen te werken, wist Singh volgens de rechter ‘dat hij beschuldigd was van seksueel misbruik en had hij kunnen voorzien dat ook dit in de documentaire minst genomen zou worden genoemd’. Toen in 2021 de samenwerking tussen Singh en de documentairemakers stopte, stond in de ontbindingsbrief niet dat de samenwerking werd gestopt vanwege het seksueel misbruik dat aan bod komt en wordt het gevaar dat zou dreigen voor Singh niet genoemd.

De derde aflevering van de serie is maandagavond te zien op NPO2. BNNVara laat weten ‘mede op basis van de vorige uitspraak dit hoger beroep met vertrouwen tegemoet te zien’.

