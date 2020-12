Langverwachte Beste Zangers Musical special in januari op televisie

In Beste Zangers Musical special ontvangt gastvrouw Edsilia Rombley, die ook het eerste seizoen in 2009 voor haar rekening nam, bekende musicalsterren, onder wie Réne van Kooten & Kim-Lian van der Meij. Maar ook musicalliefhebbers als Emma Heesters, René Froger, Lenny Kuhr en Thomas Berge zingen hun favoriete musicalhits, solo en in duet. Klassiekers uit onder andere de musicals Miss Saigon, Jesus Christ Super Star,The Wiz, Grease, Oliver en The Jerseyboys komen voorbij.