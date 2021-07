Larry Rudolph stopt als manager van Britney Spears

Vader Britney Spears noemde haar 'te dik en een slechte moeder’

8:29 Britney Spears zou niet alleen financieel compleet afhankelijk gemaakt zijn van haar vader Jamie, die sinds 2008 haar curator is, ook zou hij haar verbaal flinke tikken hebben uitgedeeld. Zo zou hij zijn dochter meerdere malen gezegd hebben dat ze te dik was om op te treden, een slechte moeder was en noemde hij haar zelfs een hoer. Dit meldt The New Yorker.