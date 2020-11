Lashana Lynch kruipt in de huid van vrouwelijke 007

De geruchten deden al een tijdje de ronde, maar nu is de vrouwelijke 007 in de nieuwe James Bond-film officieel bevestigd. Lashana Lynch neemt de rol van MI6-agent Nomi op zich, vertelt ze in een interview met Harpers Bazaar .

In eerste instantie was Lynch, bekend van Captain Marvel, wat huiverig om de rol aan te nemen. Ze was bang te verdwijnen achter ‘de man’, vertelt ze aan het tijdschrift. Maar na gesprekken met de makers van de film, was ze om.

In No Time To Die wordt de vrouwelijke opvolgster van de gepensioneerde James Bond geïntroduceerd door M, gespeeld door Ralph Fiennes. ‘Kom binnen 007', zegt hij. Daarna verschijnt Lashana Lynch in beeld.

,,Een personage dat te glad is, een perfect gietijzeren personage? Dat is volledig in strijd met waar ik voor sta’’, zegt Lynch. ,,Ik wilde gebruik maken van deze kans om Nomi iets te laten vertegenwoordigen.’’ Lynch is de eerste zwarte vrouw die de rol mag vertolken en ze is dan ook blij dat het zwarte publiek zich eindelijk kan herkennen in het personage.

Lynch vindt wel dat er nog veel verbetering te behalen is op het gebied van diversiteit in de Britse filmwereld. ,,Ik ben een zwarte vrouw, maar als het om een andere zwarte vrouw was gegaan, was hetzelfde gesprek gevoerd”, vertelt ze. ,,Ze zou dezelfde aanvallen krijgen. Ik moet mezelf eraan herinneren dat die discussie er is en dat ik deel uitmaak van iets dat heel, heel revolutionair zal zijn.”

Met het overdragen van zijn codenaam binnen de Britse inlichtingendienst MI6 is nog steeds niet duidelijk hoe James Bond zelf zal voortleven in de filmreeks. Daniel Craig speelt de rol in het komende deel voor het laatst. De namen van Idris Elba, Tom Hiddleston en Tom Hardy zijn al vaak genoemd als opvolgers.

Volledig scherm © REUTERS