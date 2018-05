Law & Order: SVU krijgt 20e seizoen en is op weg naar record

Law & Order: SVU heeft vanaf volgend jaar evenveel seizoenen als de in 2010 gestopte 'moedershow' Law & Order, waarvan de serie een spin-off is. Als er in 2020 nog een 21e seizoen komt, schrijft SVU geschiedenis: de show is dan de langst lopende dramaserie in Amerika ooit. Het programma verslaat dan eveneens de klassieke western-dramareeks Gunsmoke, waarvan tussen de jaren vijftig en zeventig 20 seizoenen werden gemaakt.



SVU draait om de afdeling zedendelicten van de New Yorkse politie, onder leiding van Olivia Benson (gespeeld door Mariska Hargitay). Sinds het tweede seizoen doet ook de bekende rapper Ice-T mee, in de rol van Odafin Tutuola. De artiest reageerde op Twitter blij op het nieuws over het nieuwe seizoen. ,,Vertel het aan iedereen!''



Law & Order heeft door de jaren heen meerdere spin-offs gehad, die het een stuk korter volhielden. Criminal Intent was met tien seizoenen het meest succesvol, Trial by Jury en Los Angeles stopten al na één reeks.