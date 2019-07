Lee Towers helpt Johan Derksen

De avond wordt verder opgeluisterd door The Clarks, Frans Krassenburg (Golden Earrings), Roel Spanjers (Normaal), Michel van Dijk (Alquin), Rudy Bennett (The Motions) en Theo van Es (The Shoes). Aleksandra Jolanda Plug, als blueszangeres bekend als AJ Plug, is ernstig ziek. Zij was afgelopen voetbalseizoen de vaste chauffeur van Derksen bij Talpa, zong in de studio bij Veronica Inside en trad op tijdens zijn bluestour Johan Derksen keeps the Blues Alive. Enkele weken geleden werd bij haar slokdarmkanker geconstateerd.