Leeuwarden trekt zich terug voor Eurovisie Songfestival

Al voordat de NPO op 12 juni zijn programma van eisen aan de kandidaat-steden stuurde is onderzocht of het dak op tijd voor het Eurovisie Songfestival kon worden verhoogd. Dat bleek afgelopen weekend uiteindelijk niet realistisch. ,,Jammer natuurlijk’’, zegt Feitsma. ,,Vooral omdat de hoogte van de zaal eigenlijk de enige vereiste is waaraan we niet kunnen voldoen. We hadden er het volste vertrouwen in dat we de organisatie verder aankonden.’’