Lego Masters komt met speciale Star Wars-editie

RTL meldt vandaag dat er in de de bewuste aflevering ‘heel indrukwekkend bezoek’ in de Lego Masters studio komt. ‘En zelfs de Brickshop is in hogere sferen’, valt er te lezen. Volgens presentator Ruben Nicolai zal de samenwerking dus 'spectaculaire televisie’ opleveren.



De duo’s krijgen meteen een pittige eerste opdracht: ze moeten Stormtroopers namaken, wat volgens RTL lastiger is dan het lijkt. Daarna krijgen de teams de opdracht om hun eigen Star Wars-voertuig te bouwen. Het programma verlaten is nog niet aan de orde in de aflevering van zaterdag, maar winnen zal wel belangrijk zijn. ‘Het winnende team wint een geweldige prijs.’



Lego Masters is elke zaterdag te zien om 20.00 uur bij RTL 4