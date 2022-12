Leids Cabaret Festival geschrapt, te weinig goede deelnemers

all you need is love Emotionele hereniging voor familie die twee kinderen verloor bij brand in blokhut: ‘Dit is heel belangrijk’

Robert ten Brink heeft gisteravond voor een emotionele hereniging gezorgd in de kerstspecial van All You Need is Love. Het gezin Van Dijk verloor in 2014 twee kinderen na een vreselijke brand in hun Amerikaanse blokhut. Na die traumatische gebeurtenis kwam het nooit meer tot een ‘gezellige’ verzoening met hun familie in Nederland. Tot nu. ,,Ik vind het heel belangrijk dat wij gewoon een keer met het hele gezin kerst kunnen vieren”, vertelde briefschrijver en broer Rinie zichtbaar aangedaan voor het oog van bijna twee miljoen kijkers.

